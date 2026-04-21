Un napoletano un ex Napoli e Meret | la top 5 dei portieri italiani secondo Pagliuca

Gianluca Pagliuca, ex portiere di squadre come Sampdoria, Inter e Bologna e vice campione del mondo nel 1994, ha condiviso la sua classifica dei cinque migliori portieri italiani attuali durante una puntata di Sky Calcio Unplugged. Tra i nomi citati, figurano un giocatore di Napoli, un ex portiere del Napoli e il portiere attuale del club partenopeo. La lista comprende anche altri professionisti riconosciuti per le loro prestazioni recenti nel calcio italiano.

Chi sono i migliori cinque portieri italiani attualmente in circolazione? A questa domanda ha provato a rispondere Gianluca Pagliuca, vice campione del Mondo con la Nazionale a Usa 94 ed ex estremo difensore di Sampdoria, Inter e Bologna, nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged.L'ex.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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