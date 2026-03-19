Mercato Inter Pagliuca non ha dubbi | Vicario è sicuramente uno dei migliori portieri italiani in circolazione

L'ex portiere e attuale commentatore sportivo ha dichiarato che il portiere dell'Inter è tra i migliori italiani in circolazione. La sua opinione si basa sulle prestazioni recenti e sulla reputazione conquistata nel campionato italiano. La discussione si focalizza sulle capacità e sulla posizione del portiere nel panorama nazionale. La sua analisi evidenzia l'importanza del ruolo e le qualità che lo distinguono.

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