Un mondo di miopi

Negli ultimi anni, la diffusione della miopia si è ampliata in modo evidente nel mondo occidentale. Le statistiche indicano un aumento consistente dei casi, e l’osservazione quotidiana di ambienti come scuole, uffici e vie cittadine conferma che sempre più giovani indossano gli occhiali. Questa tendenza si nota sia nei dati ufficiali sia nell’esperienza diretta di chi vive e lavora nelle aree urbane.

È il frutto della nostra vita contemporanea, sempre con lo smartphone in mano, oppure siamo solo diventati più bravi a diagnosticare i problemi dell’occhio? E quali novità ci offre il mondo dell’ottica, in termini di nuovi occhiali e nuove lenti a contatto? Lo abbiamo chiesto al professor Paolo Nucci, ordinario di oftalmologia all’Università degli Studi Di Milano. Garlasco, si va verso il processo. Tutti gli elementi su Andrea Sempio © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 .🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Un mondo di miopi Vento di libertà Notizie correlate Putin e i putinisti, i miopi e gli svogliati: Demostene aveva già visto tutto“I traditori voi li fate parlare, e vi divertite! Ma c’è di peggio: permettete loro di fare politica. Crisi chimica, lettera aperta di Landini al Ministro Urso: «Su Brindisi scelte miopi, l'Italia perde autonomia strategica». Cosa è successo“Le sue decisioni ambigue sulla chimica di base continuano a esporre il nostro Paese a rischi industriali e strategici sempre più evidenti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ex ospedale, Pelliccia: Perfetto per la facoltà di medicina ma a Viterbo visione miope sul futuro; L’Europa è davvero un Titanic?; Greccio: le sue mura, il suo orologio. Incontro culturale sabato 18 aprile; Energia e spettro recessione, Orsini attacca Ue: sono miopi, cambiare governance. Miopia nei bambini, arriva in Italia il primo collirio per rallentarne la progressioneUno studio di fase 3 ne ha dimostrato l'efficacia per la miopia dei bambini. L'atropina solfato 0,01% è disponibile per gli oculisti italiani ... fortuneita.com Miopia, una nuova ipotesi punta sulla scarsa luceLa miopia, il difetto visivo che rende sfocati gli oggetti lontani, sta raggiungendo proporzioni preoccupanti a livello globale: colpisce quasi il 50% dei giovani adulti negli Stati Uniti e in Europa, ... tomshw.it Il mondo dice addio a #DesmondMorris, etologo e divulgatore che con il saggio "La scimmia nuda" (tradotto in 28 lingue) ha cambiato il modo di guardare l’essere umano. Nel 1967 propose un’idea semplice quanto rivoluzionaria: studiare l’uomo come un ani facebook Il mondo degli Tsugai non è adatto ai deboli… Il prossimo episodio di Daemons of the Shadow Realm, dell’autrice di Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa, in onda questo sabato! x.com