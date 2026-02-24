Putin e i putinisti i miopi e gli svogliati | Demostene aveva già visto tutto

Demostene ha descritto con precisione le figure di Putin, i sostenitori e gli alleati poco informati, evidenziando come la loro presenza si sia consolidata nel tempo. La causa di questa situazione risiede nella loro mancanza di consapevolezza e di motivazione. La presenza di gruppi più o meno influenti, alcuni con risorse limitate, mostra un quadro complesso di schieramenti. Ora, si attende solo l’ingresso di nuovi attori per completare il quadro.

“I traditori voi li fate parlare, e vi divertite! Ma c’è di peggio: permettete loro di fare politica. Guardate quante sciagure arreca dare ascolto a questa gente!”. La terza filippica dell'oratore greco sembra rivolta proprio a noi. Allora il nemico era Filippo II di Macedonia, oggi lo zar Nell'Ucraina degli sradicati. I droni, le borse vuote e l'evacuazione, una scelta fra passato e futuro Manca solo Trump. Poi c’è tutto: Putin, i putinieri a libro paga, i putinisti senza portafoglio, i putinoni senza cervello. E Atene sotto attacco, i traditori, Orbán, i miopi e gli svogliati, i Travagli e il pacifismo ambiguo, ReArm Europe, l’esercito comune e la dezinformatzija. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Putin insulta leader europei: Maiali, volevano banchettare sul crollo della Russia

Calenda: M5s e Lega sono partiti filo putinisti e questo spaccherà il bipolarismo(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 I convitati di pietra sono Lega da un lato e il M5s dall'altro. Sono due partiti filoputinisti, e questo spaccherà il bipolarismo. La storia dividerà gli ... la7.it

L’economia russa è entrata in un circolo vizioso: più lo Stato spende per la guerra, più indebolisce il mercato interno che dovrebbe sostenerlo nel lungo periodo. Per continuare a combattere, Vladimir Putin ha bisogno di un’economia più forte, ma quella russa - facebook.com facebook

Vannacci, l’Uomo Qualunquemente. Se fosse vero, come pensano i più, che dietro l'uscita del generale Vannacci dalla Lega si proietta l'ombra di Putin ci dovremmo rallegrare per la sua, di Putin, scarsa sagacia. Che vantaggio potrebbe ricavare dall'indeboli x.com