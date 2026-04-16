Modena cassiera licenziata per 2,50 euro | Li ha addebitati per errore sul conto di due clienti

Una cassiera di un negozio nel modenese è stata licenziata per giusta causa dopo aver erroneamente addebitato due volte due barrette da 2,50 euro ai clienti. L'episodio si è verificato durante una giornata di lavoro, portando alla decisione di interrompere il rapporto lavorativo con il dipendente. La vicenda si è conclusa con il provvedimento disciplinare, senza che siano stati resi pubblici ulteriori dettagli.

La cassiera di un punto vendita nel Modenese è stata licenziata per 'giusta causa' dopo aver addebitato per errore due barrette da 2,50 euro ai clienti. “Mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati e le sanzioni applicate”, denuncia la Filcams-Cgil: “Solo nell’ultimo mese 3 lavoratrici licenziate”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cassiera licenziata: “Ha addebitato per errore 2,5 euro a due clienti”Modena, 15 aprile 2026 – “Ennesimo licenziamento per giusta causa ai danni di una lavoratrice di un punto vendita dell’area nord modenese”, segnala... Licenziata per non aver battuto 2 prodotti, la cassiera del supermercato: “Le clienti cambiarono codici a barre”Fu licenziata nel 2024 per non aver battuto i codici a barre di due prodotti in un supermercato di Modena e ora il Tribunale del lavoro ha confermato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La cassiera licenziata per la merce da 30 euro: Verità diversa da un'immagine delle telecamere. Le due clienti sono esperte nei raggiri, hanno cambiato i codici a barre. Non ero complice; Non registrò scolapasta, cassiera licenziata. Giudice: 'Giusto'; Cassiera licenziata per uno scolapasta e una pentola non registrati (30 euro): il tribunale dà ragione al supermercato; Cassiera licenziata per scolapasta e pentola. Modena, cassiera licenziata per 2,50 euro: Li ha addebitati per errore sul conto di due clientiLa cassiera di un punto vendita nel Modenese è stata licenziata per 'giusta causa' dopo aver addebitato per errore due barrette da 2,50 euro ai clienti ... fanpage.it Non registrò scolapasta e pentola, cassiera licenziata. Tribunale Modena: GiustoLeggi su Sky TG24 l'articolo Non registrò scolapasta e pentola, cassiera licenziata. Tribunale Modena: 'Giusto' ... tg24.sky.it . ' . Il trattamento utilizzato al Policlinico di Modena per curare la fibromatosi uterina prevede l’occlu facebook