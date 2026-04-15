Una cassiera di un negozio dell’area nord di Modena è stata licenziata dopo aver addebitato erroneamente 2,5 euro a due clienti. La decisione è stata comunicata dalla Filcams-Cgil, che segnala un nuovo caso di licenziamento per giusta causa. L’episodio si aggiunge a una serie di provvedimenti disciplinari avvenuti nel settore commerciale della zona.

Modena, 15 aprile 2026 – “Ennesimo licenziamento per giusta causa ai danni di una lavoratrice di un punto vendita dell’area nord modenese”, segnala la Filcams-Cgil. È stato comunicato l’8 aprile: “Alla dipendente – scrive il sindacato – è stato contestato di aver scansionato per errore, in due diverse occasioni, due barrette energetiche da 2,5 euro, in totale, sul conto di due clienti. Le due barrette erano state acquistate dalla stessa cassiera per mangiarle durante la pausa, poi per errore lo scanner le ha addebitate anche sui conti sue due clienti. La lavoratrice, infatti, secondo quanto ricostruito dal sindacato, aveva regolarmente pagato il prodotto, appoggiandolo temporaneamente sulla cassa con scontrino fiscale, in attesa di consumarlo durante la pausa”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cassiera licenziata: “Ha addebitato per errore 2,5 euro a due clienti”

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