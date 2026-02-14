Uno spettro si aggira per l’Europa e non è quello che fantasticava Marx

Un’ombra di instabilità si fa strada in Europa a causa delle tensioni tra Unione Europea e Stati Uniti, che influiscono sulle decisioni di politica economica e commerciale. La crisi della catena di approvvigionamento e le recenti sanzioni hanno accelerato queste tensioni, spingendo i governi a rivedere le strategie di collaborazione. Le negoziazioni tra Bruxelles e Washington si sono fatte più intense, con incontri frequenti per cercare di trovare un punto d’intesa.

Per l’Europa, rectius per la UE, l’anno in corso, almeno sino a ora, sembra voler riservare diverse novità, in particolare per la UE e gli USA. Alcune di esse, peraltro connotabili come la trama e l’ ordito di una stessa tela, già in questo mese, il secondo dell’anno, si sono tessute con un risultato che lascia interdetti gli europei e non solo loro. Si tratta degli intrecci – non ricami, che farebbero propendere facilmente per idilli che, al momento, non esistono. Queste brutte copie dei sentimenti descritti da Goethe nelle Affinità Elettive, appaiono invece in buona sintonia con quelle descritte da de Malhèrbe, messe in piedi secondo lo schema descritto nella sua opera Lo spazio di un mattino.🔗 Leggi su Ildenaro.it Annuario-Tv 2025, uno spettro si aggira nell’immaginario Ieri alla Camera dei deputati è stato presentato l’Annuario 2025 della televisione italiana, intitolato «Le sfide dello streamcasting». L'uomo (non tanto) nuovo che s'aggira in Europa Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Annuario-Tv 2025, uno spettro si aggira nell’immaginario; Aerei civili, lo spettro dei cyberattacchi; Dal Regno Unito all’Arabia Saudita, le ramificazioni mondiali dello scandalo Epstein; I timori della Schlein: le gaffe dei magistrati alimentano la fronda Pd. Annuario 2025 della televisione italiana: uno spettro si aggira nell’immaginarioSi è tenuta ieri alla Camera dei deputati la presentazione dell’Annuario 2025 della televisione italiana «Le sfide dello streamcasting», realizzato dal Ce.R.T.A (Centro di ricerca su tv e audiovisivi ... articolo21.org C’è uno spettro che si aggira per l’Europa e per il mondo: lo sfascismoC’è uno spettro che si aggira per l’Europa e nel mondo: lo sfascismo. I suoi interpreti al massimo livello, gli sfascisti, sono sparsi in tutto il pianeta e lavorano incessantemente per creare macerie ... ilfattoquotidiano.it Gloria! Un bel modo per terminare una delle nottate fotografiche passate sulla cima dell'isola più buia d'Europa. Qui un inaspettato Spettro di Brocken apparso a poco dal sorgere del Sole! #lapalma #canaryislands facebook