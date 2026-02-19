Peace Poster premiati a Silvi i ragazzi vincitori del concorso del Lions Club

Il Lions Club di Silvi ha premiato oggi i vincitori del concorso Peace Poster, che ha coinvolto giovani artisti del territorio. La manifestazione, organizzata per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della pace, ha visto partecipare numerosi studenti delle scuole locali. I lavori selezionati rappresentano scene di armonia e solidarietà, realizzati con colori vivaci e messaggi semplici ma incisivi. La cerimonia si è svolta nel centro culturale della città, davanti a una platea di insegnanti e genitori. I premi sono stati consegnati dai membri del club durante l’evento.