Peace Poster premiati a Silvi i ragazzi vincitori del concorso del Lions Club
Il Lions Club di Silvi ha premiato oggi i vincitori del concorso Peace Poster, che ha coinvolto giovani artisti del territorio. La manifestazione, organizzata per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della pace, ha visto partecipare numerosi studenti delle scuole locali. I lavori selezionati rappresentano scene di armonia e solidarietà, realizzati con colori vivaci e messaggi semplici ma incisivi. La cerimonia si è svolta nel centro culturale della città, davanti a una platea di insegnanti e genitori. I premi sono stati consegnati dai membri del club durante l’evento.
Silvi: Un Futuro di Pace Dipinto dai Giovani Artisti del Territorio. Silvi, in provincia di Teramo, ha celebrato oggi un momento significativo dedicato alla promozione della pace e della cittadinanza attiva. Studenti provenienti da Silvi, Pineto e Atri sono stati premiati per i loro contributi al concorso internazionale "Lions International Peace Poster", un'iniziativa volta a stimolare la riflessione e l'impegno dei giovani verso un futuro più pacifico e inclusivo. Un Concorso per Costruire il Domani. La cerimonia di premiazione, svoltasi presso l'Hotel Hermitage, ha la partecipazione di oltre cento studenti e rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine.
Premiati i ragazzi di tre istituti di Montesilvano dal Lions Club locale per il concorso "Un poster per la pace"Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Montesilvano, si sono svolti i premi per il concorso
