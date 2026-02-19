Jacopo Giacomoni | il teatro della memoria al Quarticciolo

Jacopo Giacomoni ha portato in scena “È solo un lungo tramonto” al Teatro Biblioteca Quarticciolo, a Roma, a causa di un progetto che esplora i ricordi tramite il teatro. Lo spettacolo, in programma sabato alle 20:30 e domenica alle 17:00, si ispira alla hauntology, un genere che indaga le tracce del passato. Giacomoni utilizza suoni e immagini per ricostruire memorie sfocate, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra realtà e ricordo. L’evento attira gli spettatori desiderosi di scoprire come il passato si riaffaccia nel presente.

Cosa: Lo spettacolo È solo un lungo tramonto, un esperimento di hauntology teatrale sulla memoria.. Dove e Quando: Teatro Biblioteca Quarticciolo, Roma, sabato 21 (ore 20:30) e domenica 22 febbraio (ore 17:00).. Perché: Una performance premiata che trasforma il declino della memoria paterna in un rito sonoro e visivo tra sassofono e intelligenza artificiale.. Il palcoscenico del Teatro Biblioteca Quarticciolo si prepara ad accogliere una delle voci più originali della nuova drammaturgia italiana. Sabato 21 e domenica 22 febbraio debutta a Roma È solo un lungo tramonto, l’opera di Jacopo Giacomoni che ha già saputo conquistare la critica ottenendo la menzione speciale “Franco Quadri” al prestigioso Premio Riccione 2023. 🔗 Leggi su Ezrome.it

