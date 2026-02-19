Jacopo Giacomoni | il teatro della memoria al Quarticciolo
Jacopo Giacomoni ha portato in scena “È solo un lungo tramonto” al Teatro Biblioteca Quarticciolo, a Roma, a causa di un progetto che esplora i ricordi tramite il teatro. Lo spettacolo, in programma sabato alle 20:30 e domenica alle 17:00, si ispira alla hauntology, un genere che indaga le tracce del passato. Giacomoni utilizza suoni e immagini per ricostruire memorie sfocate, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra realtà e ricordo. L’evento attira gli spettatori desiderosi di scoprire come il passato si riaffaccia nel presente.
Cosa: Lo spettacolo È solo un lungo tramonto, un esperimento di hauntology teatrale sulla memoria.. Dove e Quando: Teatro Biblioteca Quarticciolo, Roma, sabato 21 (ore 20:30) e domenica 22 febbraio (ore 17:00).. Perché: Una performance premiata che trasforma il declino della memoria paterna in un rito sonoro e visivo tra sassofono e intelligenza artificiale.. Il palcoscenico del Teatro Biblioteca Quarticciolo si prepara ad accogliere una delle voci più originali della nuova drammaturgia italiana. Sabato 21 e domenica 22 febbraio debutta a Roma È solo un lungo tramonto, l’opera di Jacopo Giacomoni che ha già saputo conquistare la critica ottenendo la menzione speciale “Franco Quadri” al prestigioso Premio Riccione 2023. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Tolkien e la memoria: febbraio al Teatro Biblioteca QuarticcioloNel quartiere di Roma, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, si apre a febbraio una programmazione dedicata alla memoria di Tolkien.
"Il più piccolo di tutti" al Teatro QuarticcioloIl Teatro Quarticciolo ospita sabato 17 gennaio lo spettacoloLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Jacopo Giacomoni il 21 e 22 febbraio al Teatro Biblioteca Quarticciolo con È solo un lungo tramonto; Lucia camminava sola: il corpo mostro tra violenza e stupore; Roma eventi weekend. Inferno al teatro dell'Opera, Il ragazzo dai pantaloni rosa al Sistina, Brâncu?i ai Mercati di Traiano e altro; Messina: Gran Camposanto, cimiteri di Giampilieri e Santa Margherita chiusi fino al 18 febbraio.
Jacopo Giacomoni il 21 e 22 febbraio al Teatro Biblioteca Quarticciolo con È solo un lungo tramontopoliticamentecorretto.com - Jacopo Giacomoni il 21 e 22 febbraio al Teatro Biblioteca Quarticciolo con È solo un lungo tramonto ... politicamentecorretto.com
A Jacopo Giacomoni la 58/a edizione del Premio RiccioneJacopo Giacomoni ha vinto il 58/o Premio Riccione per il Teatro con 'Tacet', prevalendo su altri quattro finalisti celebrati nella cerimonia di sabato, scorso, al Cocoricò. Il riconoscimento, che ... ansa.it
La programmazione di febbraio del Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma: in scena «Caccia ’l drago» di Frosini/Timpano e «È solo un lungo tramonto» di Jacopo Giacomoni https://www.lacapitale.it/articolo/teatro-biblioteca-quarticciolo-febbraio-2026-tra-tol facebook