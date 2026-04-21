Nel settore si registra una presenza di oltre 1.900 espositori provenienti da 32 paesi, con 227 marchi distribuiti su più di 169 mila metri quadrati di spazio espositivo netto. Nonostante le difficoltà legate a dazi commerciali e crisi internazionali, il comparto si mantiene stabile, puntando sulla qualità dei prodotti come elemento chiave per affrontare le sfide. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per il settore a livello internazionale.

Oltre 1.900 espositori da 32 Paesi, 227 brand su oltre 169 mila metri quadrati di superficie espositiva netta. Un biglietto da visita più che incoraggiante in vista della 64esima edizione del Salone del Mobile in programma dal 21 al 26 aprile alla Fiera di Milano Rho. E in attesa che Milano diventi il baricentro globale del design, sono positivi soprattutto i numeri della filiera italiana del legno arredo: stando ai dati di FederLegnoArredo, il 2025 si è chiuso con un fatturato alla produzione che supera i 52,2 miliardi di euro (+1,4% rispetto all’anno precedente). Filiera che oggi conta oltre 62mila imprese e più di 290 mila addetti. Eppure, tra i padiglioni della fiera l’ottimismo è cauto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un comparto resiliente nonostante dazi e crisi: "La qualità ci salverà"

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