Dazi l’export soffre | qualità e flessibilità le ricette anti-crisi

L’export italiano sta attraversando un periodo difficile a causa delle tensioni geopolitiche e delle tensioni commerciali. Nei settori più colpiti, come quello del vino, i dazi imposti dagli Stati Uniti hanno determinato un calo delle vendite all’estero. Per far fronte a questa situazione, le aziende cercano di puntare sulla qualità e sulla capacità di adattarsi rapidamente alle nuove sfide del mercato.

L’INSTABILITÀ geopolitica pesa, e molto, anche sull’export italiano. Sul vino italiano i dazi americani hanno avuto una influenza negativa, facendo segnare un meno pesante nell’export verso gli Stati Uniti. Cosa accadrà ora? A dirlo è Filippo Polegato, vice presidente dell’Unione Italiana Vini. Polegato, dazi e tensioni politiche mettono pepe sulla coda dei produttori di vino. Cosa sta accadendo? "Viviamo una forte incertezza, in particolare quando parliamo del nostro primo mercato di riferimento, gli Stati Uniti, che rappresentano circa il 25% dell’export. I dazi americani hanno causato una caduta dell’export 2025, che ha segnato un -9,2%, parliamo di quasi due miliardi di euro in meno di fatturato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cna: “Il Made in Italy soffre i dazi, -3,7% l’export dei settori tradizionali verso gli Usa”ROMA – L’effetto dazi c’è ma non si vede sull’export italiano verso gli Stati Uniti.

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