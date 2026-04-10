Un Napoli resiliente | è secondo nonostante sia il quarto attacco e l’ottava difesa della Serie A

Il Napoli si trova al secondo posto in classifica della Serie A, pur avendo il quarto attacco e l’ottava difesa del campionato. La squadra ha raccolto punti e mantenuto la posizione attuale grazie a risultati che compensano le statistiche offensive e difensive. Marco Azzi, su Repubblica, analizza i numeri e i dettagli della stagione dei partenopei, evidenziando come la squadra abbia affrontato le sfide del campionato.

Repubblica: "La squadra di Conte ha già collezionato 27 successi di misura: un record che la dice lunga sulla mentalità vincente e sulla capacità di soffrire acquisita dal gruppo" Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte Marco Azzi, su Repubblica, traccia i numeri della stagione del Napoli. I dettagli. Gli azzurri sono riusciti a rimanere in alta quota nonostante abbiano appena il quarto attacco e addirittura l’ottava difesa della Serie A, con 47 gol segnati e 30 subiti. La differenza reti fa +17 ed è nettamente inferiore rispetto a quelle della capolista Inter (+45), del sorprendente Como (+31), della deludente Juventus (+25) e del sempre cinico Milan (+23), messo comunque ko nella Pasquetta del Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Un Napoli resiliente: è secondo nonostante sia il quarto attacco e l’ottava difesa della Serie A Serie "D» - Girone "E»: turno infrasettimanale. Tau, un nuovo esame play-off a Scandicci. Secondo attacco contro la terza difesaCome giudichereste una squadra che galleggia quasi a ridosso della zona play-off, reduce da 12 risultati utili consecutivi, con vittorie su Foligno,... Rossato domina la difesa: il break decisivo del secondo quartoLa serata di pallacanestro a Reggio Emilia ha Riccardo Rossato protagonista assoluto della difesa, mentre la squadra locale ha costruito un vantaggio... Temi più discussi: ? BIG MATCH. Il Napoli squadra resiliente, il Milan invece arriva…; Qui insieme: la Napoli resiliente di Simona Occhiuzzi in mostra alla chiesa di Santa Croce -; Arriva Napoli come vuoi, la guida illustrata e corale che sfida gli stereotipi narrativi; Gli Stati Generali dell'Ambiente fanno tappa a Bari, tutto pronto per la tappa conclusiva del format di Ricicla.Tv. DAZN – Napoli resiliente, ma il numero di infortuni denota delle responsabilità nella gestione fisica dei giocatoriIl giornalista di DAZN, Alessandro Iori, ha parlato ai microfoni del podcast Tutti in the Box, sottolineando il suo pensier ... ilnapolionline.com Dazn, Iori: Stagione Napoli disgraziata ma non sfortunata. Su infortuni ci sono responsabilitàIl giornalista di DAZN analizza la corsa Scudetto: l'Inter deve avere paura solo di se stessa, Napoli resiliente ma su infortuni ci sono responsabilità ... tuttonapoli.net Un #Napoli resiliente: è secondo nonostante sia il quarto attacco e l’ottava difesa della #SerieA Repubblica: "La squadra di #Conte ha già collezionato 27 successi di misura: un record che la dice lunga sulla mentalità vincente e sulla capacità di soffrire acquis - facebook.com facebook