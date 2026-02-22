Rifacimento degli stalli blu ma strisce pedonali invisibili al Quartiere Ferrovia | Priorità al contrario

Il rifacimento degli stalli blu ha causato l’oscuramento delle strisce pedonali nel Quartiere Ferrovia di Foggia. I residenti si chiedono perché le strisce, ormai invisibili, non siano state ripristinate subito, lasciando i percorsi pedonali poco visibili e sicuri. I lavori di riqualificazione si concentrano sulla segnaletica stradale, ma i pedoni devono ancora fare attenzione a attraversare in sicurezza. La questione resta aperta tra le proteste della comunità locale.

“Perché le strisce pedonali, scolorite e ormai invisibili da tempo, devono sempre aspettare?”. È l’interrogativo del gruppo ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia’ alla luce dei lavori di rifacimento delle strisce blu in zona stazione, in corso in questi giorni. Il gruppo non disdegna gli interventi (“ordine e chiarezza servono”), ma soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti in città, tra investimenti, incidenti gravissimi e anche mortali, considera prioritari i passaggi pedonali. “Le strisce blu - oltre a risultare già abbastanza visibili - servono a indicare dove si paga. Le strisce pedonali, invece, sono un presidio di sicurezza: indicano dove un cittadino dovrebbe poter attraversare senza rischiare la vita. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Garage spostavano le auto degli abbonati su strisce blu (senza grattino) e stalli per disabili (conniventi): titolari denunciatiDue titolari di garage al Vomero sono finiti sotto inchiesta dopo aver spostato le auto degli abbonati su strisce blu e stalli per disabili senza permesso.

Strisce blu perfette, strisce pedonali che spariscono: le foto dei lettori sulle "zebre" sbiadite a ComoLe strisce blu perfette e le strisce pedonali sbiadite a Como attirano l'attenzione di molti cittadini.

