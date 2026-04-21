Un centinaio di nuovi ingressi in Sicilia | Uilca spinge sul ricambio in UniCredit

Nella regione Sicilia, circa cento persone hanno deciso di lasciare il loro posto di lavoro presso il gruppo bancario UniCredit, secondo quanto comunicato dai sindacati. La trattativa tra le parti si è conclusa con un accordo che prevede uscite volontarie e nuove assunzioni, mantenendo un rapporto di sostituzione completo tra i dipendenti che vanno via e quelli che vengono assunti. L’intesa è stata definita complessa, ma considerata positiva dal fronte sindacale.

Un’intesa definita complessa, ma giudicata positiva dal fronte sindacale, segna la chiusura della trattativa sul nuovo piano esodi del gruppo bancario UniCredit, che prevede uscite volontarie e contestuali nuove assunzioni con rapporto di sostituzione integrale.A commentare l’accordo è Rosario.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Gargano, Uilca Sicilia: "Sempre meno banche e meno bancari in Sicilia nel 2025". Messina e Palermo le più penalizzateIl report della Banca d'Italia relativo a banche ed istituzioni finanziarie, pubblicato venerdì 27 marzo, per il 2025 conferma il trend negativo sia... Uilca Sicilia, Giuseppe Gargano confermato segretario generaleL'ottavo congresso della Uilca Sicilia, celebrato oggi a Palermo nella sala conferenze dell’hotel Casena dei Colli, ha registrato la presenza di 150... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Flotilla riparte verso Gaza - Unimondo; Un catalogo di spese pazze; Ieri l’ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia. Un errore cullarsi sui primi numeri del 2026; Di nuovo in mare per Gaza: più di cento barche, 3000 marinai di pace da tutto il mondo con la Global Sumud Flotilla. Rimborso Irpef del 50% per i nuovi residenti in Sicilia: «Puntiamo alla crescita del capitale umano»Il rimborso di minimo il 50 per cento dell'Irpef per chi sceglie di tornare a vivere in Sicilia. La nuova misura della Regione. meridionews.it Sicilia, rimborso Irpef fino al 60% per nuovi residentiSicilia, rimborso Irpef fino al 60% per chi trasferisce la residenza: requisiti, vincoli, importi e modalità di accesso al beneficio. edotto.com Il nuovo anno scolastico in #Sicilia avrà inizio martedì 15 settembre 2026 e terminerà giovedì 10 giugno 2027. Lo prevede il decreto firmato dall'assessore regionale all'Istruzione, @TuranoMimmo. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #RegioneSicili x.com Bella Sicilia. . Come nasce la ricotta calda, a fine video un’invito speciale facebook