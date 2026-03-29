Secondo un rapporto pubblicato dalla Banca d’Italia, il numero di banche e di dipendenti in Sicilia dovrebbe diminuire nel 2025. Il documento indica che saranno ridotte le filiali presenti nei comuni dell’isola, con Messina e Palermo tra le città più colpite da questa diminuzione. La diminuzione riguarda sia la presenza di sportelli bancari sia l’occupazione nel settore finanziario locale.

Il report della Banca d'Italia relativo a banche ed istituzioni finanziarie, pubblicato venerdì 27 marzo, per il 2025 conferma il trend negativo sia per il numero dei comuni presidiati da una banca sia per il numero dei dipendenti in Sicilia. Dai 149 comuni privi di uno sportello bancario del 2024, si è passati nel 2025 a 152. Nel 2025 sono stati penalizzati ulteriormente la provincia di Palermo, che oggi conta 31 comuni senza banca, ed il territorio Messinese nel quale soltanto 36 comuni su 108 registrano la presenza di una agenzia di un istituto di credito. Dal 2024 al 2025, inoltre, la Sicilia registra la cancellazione di 282 posti di lavoro nelle banche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gargano, Uilca Sicilia: "Sempre meno banche e meno bancari in Sicilia nel 2025". Messina e Palermo le più penalizzate

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