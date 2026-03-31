Uilca Sicilia Giuseppe Gargano confermato segretario generale

Durante l'ottavo congresso della Uilca Sicilia, svoltosi a Palermo nell’hotel Casena dei Colli, sono stati presentati 150 dirigenti sindacali provenienti da tutta la regione e 60 delegati. Giuseppe Gargano è stato riconfermato come segretario generale dell’organizzazione. L'evento ha coinvolto rappresentanti di diverse aree della Sicilia, in un incontro che ha durato l'intera giornata.

L'ottavo congresso della Uilca Sicilia, celebrato oggi a Palermo nella sala conferenze dell’hotel Casena dei Colli, ha registrato la presenza di 150 dirigenti sindacali provenienti da tutta la Sicilia e di 60 delegati. È stato confermato Giuseppe Gargano alla guida dell'organizzazione sindacale regionale Uilca che rappresenta lavoratori bancari, assicurativi ed esattoriali. Gargano, cinquantacinquenne dipendente Unicredit, originario di Collesano (Pa), sindacalista di lungo corso, sarà affiancato nella segreteria regionale Uilca Sicilia da Clelia Calcagno di Ragusa (Baps), Manola Cannistraro di Palermo (Intesa Sanpaolo), Antonio Mangraviti di Messina (Unicredit), Vanessa Muzzone di Catania (MPS), Salvo Patti di Palermo (Unicredit). 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Gargano, Uilca Sicilia: "Sempre meno banche e meno bancari in Sicilia nel 2025". Messina e Palermo le più penalizzateIl report della Banca d'Italia relativo a banche ed istituzioni finanziarie, pubblicato venerdì 27 marzo, per il 2025 conferma il trend negativo sia... Leggi anche: Christian Fioretti confermato segretario generale di FenealUil Marche Contenuti e approfondimenti su Uilca Sicilia Discussioni sull' argomento Allarme di Uilca: sempre meno banche e meno bancari in Sicilia nel 2025. Giuseppe Gargano confermato segretario generale Uilca SiciliaGiuseppe Gargano, cinquantacinquenne dipendente Unicredit, originario di Collesano, sindacalista di lungo corso, sarà affiancato nella Segreteria Regionale Uilca Sicilia da Clelia Calcagno di Ragusa ( ... livesicilia.it Uilca Sicilia: Sempre meno banche e meno bancari in Sicilia nel 2025In Italia in un anno 80 Comuni si sono aggiunti a quelli già privi di banche mentre i bancari in meno a livello nazionale sono 4.823. ilsicilia.it