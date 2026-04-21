Un calendario che fa scuola | il mondo della caccia promuove le scelte della Regione
Il mondo venatorio dell'Emilia-Romagna ha espresso approvazione per il nuovo calendario venatorio che riguarda la stagione 2026-2027. La proposta è stata presentata dalla Regione e sono state accolte positivamente dalle associazioni e dagli operatori del settore. La decisione riguarda le date di apertura e chiusura delle attività di caccia, oltre alle specie interessate. La Regione ha comunicato ufficialmente le modifiche approvate e le relative motivazioni.
Il mondo venatorio emiliano-romagnolo promuove a pieni voti la proposta del nuovo calendario per la stagione 2026-2027. Durante le audizioni in Regione, le associazioni hanno espresso soddisfazione per un documento definito tecnicamente solido e capace di reggere eventuali ricorsi legali.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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