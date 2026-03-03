Vacanze di Pasqua 2026 a scuola | tutte le date di chiusura e riapertura nel calendario scolastico regione per regione

Per le vacanze di Pasqua del 2026, le scuole in Italia resteranno chiuse dal 2 al 7 aprile, secondo il calendario scolastico regionale. La maggior parte delle regioni adotterà questa stessa finestra, mentre solo Liguria e Trentino prevedono date diverse per la riapertura. La chiusura riguarda scuole di ogni ordine e grado, con variazioni che dipendono dalle decisioni delle singole amministrazioni regionali.

Pasqua 2026: scuole chiuse dal 2 al 7 aprile in quasi tutta Italia. Le uniche due eccezioni ai rientri riguardano la Liguria e il Trentino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Vacanze e ponti scuola nel 2026: tutte le date del calendario scolastico Il 2026 è arrivato e con il nuovo anno arrivano anche importanti date da segnare sul calendario scolastico.

Calendario scolastico e ponti 2026: la guida completa regione per regione. Ecco le date ufficiali per Carnevale, Pasqua e i “super ponti” di maggio e giugnoIl calendario scolastico 2026 offre ponti strategici per il 1° maggio e il 2 giugno, compensando un 25 aprile che cade di sabato.

Calendario vacanze primavera 2026: tutti ponti e le vacanze prima della fine della scuolaPasqua alta, weekend lunghi a maggio e il colpaccio del 2 giugno: ecco la guida definitiva al calendario scolastico 2026 per ricaricare le pile prima dell'ultima campanella. skuola.net

Pasqua 2026 massimizza i giorni di ferie con i ponti strategiciPasqua 2026: date, ponti e vacanze scolastiche in tutta Italia Nel 2026 la Pasqua cadrà in Italia domenica 5 aprile, con Pasquetta lunedì 6 aprile. Le ... assodigitale.it

