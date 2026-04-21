Un ascensore per una scuola più accessibile finanziamento di 120mila euro per il Meucci di Ronciglione

Da viterbotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Viterbo ha ricevuto quasi 120mila euro dal ministero dell'Istruzione e del merito per realizzare un ascensore presso l’istituto Meucci di Ronciglione. L’obiettivo del finanziamento è eliminare le barriere architettoniche e migliorare l’accessibilità della scuola. L’intervento, di importo esatto di 119.996 euro, mira a rendere più facile l’ingresso e la mobilità all’interno dell’edificio scolastico.

Un finanziamento di 119mila 996 euro per una scuola più accessibile. Lo ha ottenuto la Provincia di Viterbo dal ministero dell'Istruzione e del merito per un intervento all'istituto Meucci di Ronciglione volto all'eliminazione delle barriere architettoniche.Si tratta della realizzazione di un.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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