Casa Testori diventa più accessibile a Novate Milanese. Dopo anni di attese, l’ascensore che collega il piano terra al primo piano è finalmente realtà. La nuova struttura permette a tutti di visitare la casa museo senza fatica, eliminando le barriere della scala a doppia rampa. La comunità festeggia il risultato di un progetto che rende l’edificio più aperto e inclusivo.

NOVATE MILANESE "Saliamo tutti!": obiettivo raggiunto. Casa Testori fa un passo importante nel segno dell’ accessibilità e dell’ inclusività: costruire un ascensore che porta al primo piano, attualmente accessibile solo con una scala a doppia rampa. Insieme a questo intervento sarà ristrutturato un bagno attrezzandolo con sanitari e ausili per persone con disabilità fisiche o condizioni che limitano la loro autonomia. Il progetto firmato dall’architetto Lorenzo Margiotta prevede che l’ascensore sia collocato in due locali di servizio, interferendo in maniera minima sugli spazi interni della Casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa Testori diventa più accessibile. L’ascensore non è più solo un progetto

