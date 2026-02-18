Sabor latino a Palermo | balli e folklore a piazzale Giotto arriva il festival itinerante dedicato allo street food

Sabor Latino arriva a Palermo portando musica, balli e cibo tipico dal Sud America, per attirare molti appassionati di culture esotiche. La manifestazione si svolge a piazzale Giotto, dove si possono assaggiare empanadas, tacos e altre specialità, mentre gruppi musicali suonano dal vivo e ballerini mostrano passi di salsa e bachata. La presenza di numerosi stand e artisti locali rende l’evento un punto di riferimento per chi cerca divertimento e sapori autentici.

Un’esplosione di sapori, ritmi e colori nel cuore di Palermo. Sabor Latino, il festival itinerante dedicato allo street food latino-americano e alla sua cultura: quattro giorni di gusto, musica e spettacolo.Specialità culinarie tipiche, cocktail originali, balli e folklore con ballerini professionisti. Musica dal vivo e animazione tutte le sere.Paesi e culture presenti: Brasile, Argentina, Cuba, Venezuela, Messico, Spagna, Repubblica Dominicana.Disponibili piatti gluten free, tra cui: carne argentina, churrasco brasiliano, tacos messicani, paella e molto altro.🔗 Leggi su Palermotoday.it Palermo "manciataria", un aperitivo itinerante tra storia e street foodIl 20 dicembre, alle 18:00, Palermo accoglie l'evento Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sabato 14 febbraio festeggiamo San Valentino con una serata al sabor latino: stage di bachata con EL MALECON facebook