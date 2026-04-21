Un anno senza Papa Francesco

Esattamente un anno fa, si è spento Papa Francesco, figura chiave della Chiesa cattolica e noto per aver promosso un’immagine più vicina alle persone. La sua morte ha portato a numerose cerimonie di commemorazione in diversi paesi, con l’obiettivo di ricordare il suo ruolo e le sue iniziative durante il pontificato. La comunità internazionale ha partecipato con attenzione a questo momento di lutto e riflessione.

Un anno fa, la salita al cielo di Papa Francesco. Il pontefice argentino, promotore di una Chiesa ospedale da campo sarà ricordato con celebrazioni in tutto il mondo. Questo pomeriggio, sarà svelata una lapide commemorativa nella Basilica di S. Maria Maggiore dove ha voluto essere sepolto per ricordare il suo legame con la venerata icona della Salus Popoli Romani. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Un anno senza Papa Francesco Un anno senza Papa Francesco Notizie correlate Un anno senza Papa Francesco, il cardinale Reina: "Ha avviato una primavera"A un anno dalla morte di Papa Francesco, il cardinale vicario Baldo Reina torna sul significato del suo pontificato e sull'eredità che continua a... Leggi anche: Un anno senza Francesco: cosa ci ha lasciato in eredità il Papa argentino Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un anno senza Papa Francesco: cosa ci ha lasciato; Dio abita nel mondo a pezzi: un anno senza papa Francesco; Un anno senza Papa Francesco; Un anno senza papa Francesco, lo speciale dei Periodici San Paolo. Un anno senza Papa FrancescoEra la mattina del 21 aprile 2025 quando il mondo si svegliò con una notizia improvvisa e dolorosa: il Papa venuto quasi dalla fine del mondo si era spento alle 7.35 ... laquilablog.it Un anno senza Papa Francesco: cosa ha lasciato in eredità e come è cambiata la ChiesaPapa Francesco si spegneva un anno fa, lasciando al mondo cattolico un messaggio di fratellanza e condivisione profondo. Dodici mesi dopo, quali insegnamenti sono rimasti? Prevost come si è posto in q ... ildigitale.it #21aprile2026 #PapaBergoglio "Non lasciatevi rubare la speranza": un anno fa moriva Papa Francesco. Il suo pontificato ha segnato un’epoca di apertura e dialogo mettendo al centro i poveri, la pace, la giustizia sociale. La sua morte, avvenuta il 21 aprile 20 facebook Un anno fa moriva #PapaFrancesco, il ricordo del suo successore Leone XIV di Paolo Pacchioni x.com