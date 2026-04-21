Un anno senza Francesco | cosa ci ha lasciato in eredità il Papa argentino

Un anno fa si spegneva il Papa argentino, figura di riferimento per molti fedeli e non solo. Da allora, la Chiesa cattolica ha continuato a portare avanti i temi che aveva più a cuore, tra cui la promozione della pace e l’impegno contro la povertà. La sua morte ha segnato un momento di riflessione e di passaggio, mentre la comunità ecclesiale si muove nel rispetto della sua eredità.

Un anno fa moriva papa Francesco. La Chiesa cattolica procede in continuità sul suo messaggio su temi importanti come la pace e la lotta alla povertà.🔗 Leggi su Fanpage.it

Inside the Vatican: Who really holds the power

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