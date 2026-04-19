Un anno senza Papa Francesco il cardinale Reina | Ha avviato una primavera

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il cardinale vicario Baldo Reina riflette sul suo tempo alla guida della Chiesa. Ricorda i momenti salienti del pontificato e le iniziative intraprese durante quegli anni. Reina sottolinea come il Papa abbia avviato un percorso di cambiamento e rinnovamento all’interno della Chiesa cattolica. La riflessione si concentra sul lascito del pontificato e sulle tracce lasciate dal Papa scomparso.

A un anno dalla morte di Papa Francesco, il cardinale vicario Baldo Reina torna sul significato del suo pontificato e sull'eredità che continua a farsi strada. In una riflessione diffusa dalla diocesi di Roma, il porporato agrigentino invita a guardare avanti, riconoscendo i processi avviati e il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate L'università Campus Bio-Medico ha inaugurato l'anno accademico: la cerimonia con il cardinale ReinaCon il tema “Educare l’intelligenza, coltivare l’umanità”, l’Università Campus Bio-Medico di Roma ha inaugurato il suo trentatreesimo anno accademico. Un anno senza Papa Francesco: il mondo ricorda il Pontefice della misericordiaA un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, il mondo continua a custodire con intensità il ricordo di un Pontefice che ha... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dio abita nel mondo a pezzi: un anno senza papa Francesco; Un anno senza Papa Francesco, immagini parole testimonianze su Play2000; Un anno senza papa Francesco, lo speciale dei Periodici San Paolo; Un anno senza Papa Francesco. Gian Guido Vecchi: Ha richiamato la Chiesa all’essenziale. Un anno senza Papa Francesco: il mondo ricorda il Pontefice della misericordiaA un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, il mondo continua a custodire con intensità il ricordo di un Pontefice che ha lasciato un ... laprimapagina.it Un anno senza papa Francesco, lo speciale dei Periodici San PaoloA un anno dalla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, tre dei principali settimanali del Gruppo Editoriale San Paolo, nel numero in edicola, offrono un racconto corale che restituisce l ... ansa.it Buona Domenica! Che questa giornata sia piena di pace, sorrisi e piccole gioie, proprio come l’abbraccio tra Papa Francesco e il suo amico a quattro zampe. Che il Signore vi benedica e vi riempia il cuore di serenità e amore. Buona Domenica a te e a tutt - facebook.com facebook Papa Francesco e la scelta di puntare sulla “gioia del Vangelo” A un anno dalla morte, il ricordo del suo magistero e l’apertura alle domande di senso degli uomini e delle donne di oggi. L’idea di una Chiesa che non poteva “giocare in difesa” x.com