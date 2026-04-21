Un anno senza Papa Francesco Un’assenza sentita anche dal mondo del calcio

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il mondo del calcio ha ricordato la figura con un evento organizzato da We Play For Peace. La giornata è stata dedicata a celebrare la memoria del Papa e a ribadire l’impegno a usare il calcio come strumento per promuovere valori di pace e unità tra le persone. L’occasione ha visto partecipanti provenienti da diverse nazioni uniti nel ricordo e nel messaggio di speranza.

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, l’organizzazione We Play For Peace ha scelto di ricordarlo con affetto, rinnovando al tempo stesso il proprio impegno a promuovere, attraverso il calcio, la pace nel mondo. La Partita per la Pace, promossa proprio dal Pontefice, rappresenta il primo evento sportivo e interreligioso capace di riunire giocatori e leader di diverse religioni e credenze con l’obiettivo di trasmettere valori universali come pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli. Tre edizioni allo Stadio Olimpico. Tutte e tre le edizioni dell’evento si sono svolte allo Stadio Olimpico, rispettivamente nel 2014, 2016 e 2022.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Papa Francesco, We Play for Peace: “Sua assenza è sentita anche nel calcio”“In occasione del primo anniversario della dolorosa partenza di Papa Francesco, We Play For Peace desidera ricordarlo con grande affetto e rinnovare... Un anno senza Papa Francesco: il mondo ricorda il Pontefice della misericordiaA un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, il mondo continua a custodire con intensità il ricordo di un Pontefice che ha... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un anno senza Papa Francesco: cosa ci ha lasciato; Dio abita nel mondo a pezzi: un anno senza papa Francesco; Un anno senza Papa Francesco, il pastore del popolo dolente; Un anno senza Papa Francesco. Un anno senza Papa FrancescoEra la mattina del 21 aprile 2025 quando il mondo si svegliò con una notizia improvvisa e dolorosa: il Papa venuto quasi dalla fine del mondo si era spento alle 7.35 ... laquilablog.it Un anno senza Papa Francesco: un’assenza sentita anche dal mondo del calcioLa visione e il carisma di Francesco sono riusciti a unire Messi, Neymar, Maradona, Buffon, Ronaldinho e Totti che hanno aderito all’appello del Santo Padre per la pace ... tuttosport.com We Play For Peace: “Anche il calcio sente la mancanza di Papa Francesco” Approfondisci qui - facebook.com facebook #PapaFrancesco svelata la lapide a Santa Maria Maggiore, sostò 126 volte davanti alla Salus Populi Romani È stata svelata oggi, nel primo anniversario della morte di Papa Francesco, la lapide commemorativa posta nella Cappella Paolina della Basili x.com