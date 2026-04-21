In occasione del primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, l'organizzazione We Play For Peace ha espresso un pensiero di ricordo e ha riaffermato il proprio impegno nel promuovere la pace attraverso il calcio. La presenza del Papa, che ha spesso parlato di valori universali, viene ricordata come un punto di riferimento anche nel mondo dello sport. L'associazione ha sottolineato come la sua assenza si faccia sentire anche in questo settore.

“In occasione del primo anniversario della dolorosa partenza di Papa Francesco, We Play For Peace desidera ricordarlo con grande affetto e rinnovare il suo impegno a promuovere, attraverso il calcio, la Pace nel mondo. La Partita per la Pace, promossa da Papa Francesco, è stato il primo evento sportivo e interreligioso che ha riunito giocatori e leader di diverse religioni e credenze, per trasmettere i valori universali di pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli. Tutte e tre le edizioni della partita si sono svolte allo Stadio Olimpico di Roma, nel 2014, 2016 e 2022". Più di 150 calciatori e leggende si sono uniti a questa iniziativa...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Francesco, We Play for Peace: “Sua assenza è sentita anche nel calcio”

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