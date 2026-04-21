Un anno senza papa Francesco | un rompighiaccio che ha fatto uscire Gesù dalla Chiesa

A un anno dalla morte di papa Francesco, la basilica vaticana ha accolto un omaggio particolare: il papa emerito, con un fiore sulla tomba, ha ricordato Gesù come Re della Pace. Durante la cerimonia, è stato affermato che Gesù rappresenta un Dio che rifiuta la guerra e che le preghiere di chi combatte non vengono ascoltate. Questo momento ha suscitato reazioni e riflessioni tra i fedeli presenti.

Il più bel fiore sulla tomba di Francesco a un anno dalla sua morte lo ha portato papa Leone esclamando nella basilica vaticana che Gesù è il Re della Pace, un “Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta le preghiere di chi fa la guerra”. E qui Leone ha citato il profeta Isaia, attraverso cui il Signore parla ai popoli: “Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano di sangue”. Non è un’esortazione generica e buonista alla pace, ma un appello a opporsi ad una guerra precisa: la guerra di Trump e Netanyahu, la guerra che i suprematisti americani vogliono benedetta dalla divinità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un anno senza papa Francesco: un rompighiaccio che ha fatto uscire Gesù dalla Chiesa Notizie correlate Un anno senza Papa Francesco, il cardinale Reina: "Ha avviato una primavera"A un anno dalla morte di Papa Francesco, il cardinale vicario Baldo Reina torna sul significato del suo pontificato e sull'eredità che continua a... Leggi anche: Un anno senza Francesco: cosa ci ha lasciato in eredità il Papa argentino Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un anno senza Papa Francesco: cosa ci ha lasciato; Dio abita nel mondo a pezzi: un anno senza papa Francesco; Un anno senza Papa Francesco, immagini parole testimonianze su Play2000; Un anno senza Papa Francesco. Un anno senza Papa FrancescoEra la mattina del 21 aprile 2025 quando il mondo si svegliò con una notizia improvvisa e dolorosa: il Papa venuto quasi dalla fine del mondo si era spento alle 7.35 ... laquilablog.it Un anno senza Francesco: cosa ci ha lasciato in eredità il Papa argentinoUn anno fa moriva papa Francesco. La Chiesa cattolica procede in continuità sul suo messaggio su temi importanti come la pace e la lotta alla povertà ... fanpage.it La Stampa. . «Nessuna paura di cambiare le cose». Le ultime parole ricevute da Francesco sono state per il cardinale Matteo Zuppi un lascito e una missione. Ad unire il Papa venuto “quasi dalla fine del mondo” e l’ex parroco della borgata romana di Torre A facebook Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente. Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare x.com