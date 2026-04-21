Un anno senza Papa Francesco Meloni | Ha segnato profondamente il nostro tempo

Oggi si ricorda il primo anniversario dalla scomparsa di Papa Francesco. La presidente del Consiglio ha commentato che il pontificato dell’ex pontefice ha avuto un impatto importante sul periodo attuale. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in più rispetto al ricordo di questa ricorrenza. La giornata si svolge senza eventi ufficiali, nel rispetto della memoria lasciata dal Papa.

Papa Francesco «ha segnato profondamente il nostro tempo»: Giorgia Meloni ricorda Bergoglio, nel giorno in cui ricorre il primo anniversario dalla sua scomparsa. La presidente del Consiglio lo fa attraverso i social, con un messaggio sentito, che attraversa l’impegno politico, istituzionale e la sfera personale. Scrive la premier «Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente. Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con parole semplici, raggiungendo credenti e non credenti, toccando anche questioni che riguardano la vita delle persone di tutti i giorni».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Un anno senza Papa Francesco, Meloni: «Ha segnato profondamente il nostro tempo» Meloni: «Inaccettabili le parole di Trump sul Papa, giusto che Leone invochi pace e condanni guerra» Notizie correlate Leggi anche: Papa Francesco, Meloni: ha segnato profondamente il nostro tempo Meloni ricorda Papa Francesco: “Ha segnato il nostro tempo, il suo messaggio resta attuale”Ad un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio alla figura del Pontefice con un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un anno senza Papa Francesco: cosa ci ha lasciato; Dio abita nel mondo a pezzi: un anno senza papa Francesco; Un anno senza Papa Francesco, immagini parole testimonianze su Play2000; Un anno senza papa Francesco, lo speciale dei Periodici San Paolo. Un anno senza Papa FrancescoEra la mattina del 21 aprile 2025 quando il mondo si svegliò con una notizia improvvisa e dolorosa: il Papa venuto quasi dalla fine del mondo si era spento alle 7.35 ... laquilablog.it Un anno senza Francesco: cosa ci ha lasciato in eredità il Papa argentinoUn anno fa moriva papa Francesco. La Chiesa cattolica procede in continuità sul suo messaggio su temi importanti come la pace e la lotta alla povertà ... fanpage.it #Documentario | "L’Argentina di Francesco" In occasione del primo anniversario della morte di #PapaFrancesco Martedì #21aprile in seconda serata su #Tv2000 Canale 28 dtt 157 Sky Di Eugenio Bonanata, prodotto da Telepace in collaborazion facebook Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente. Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare x.com