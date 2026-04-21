Papa Francesco Meloni | ha segnato profondamente il nostro tempo

Un anno fa, Papa Francesco è tornato alla casa del Padre, lasciando un segno duraturo nella memoria collettiva. La sua scomparsa ha suscitato reazioni e riflessioni tra figure pubbliche e cittadini, che ancora ricordano il suo ruolo e le sue parole. Oggi, si ricordano le sue azioni e il suo impatto nel corso degli anni, mantenendo vivo il ricordo del suo operato.

Roma, 21 apr. (askanews) – “Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente. Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con parole semplici, raggiungendo credenti e non credenti, toccando anche questioni che riguardano la vita delle persone di tutti i giorni. Conoscerlo è stato per me un privilegio, così come la sua presenza al G7 presieduto dall’Italia – la prima volta per un Pontefice – è stato un regalo grandissimo che porto nel cuore. Resta una figura che ha segnato profondamente il nostro tempo, e il cui messaggio continua a essere attuale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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