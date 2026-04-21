Meloni ricorda Papa Francesco | Ha segnato il nostro tempo il suo messaggio resta attuale

A un anno dalla morte di Papa Francesco, il presidente del Consiglio ha espresso il suo pensiero ricordando il ruolo svolto dal pontefice e il suo messaggio, che considera ancora attuale. Meloni ha dedicato alcune parole alla figura di Francesco, sottolineando il suo impatto e la sua influenza nel corso del tempo. Il messaggio è stato condiviso pubblicamente come gesto di commemorazione e rispetto.

Ad un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio alla figura del Pontefice con un messaggio carico di riconoscenza e memoria. “Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente”, ha dichiarato il premier, sottolineando quanto l’eredità spirituale e morale del Santo Padre continui a influenzare il dibattito pubblico e la coscienza collettiva. Nel suo intervento, Meloni ha evidenziato alcuni dei tratti distintivi del magistero di Bergoglio: il costante richiamo alla pace, l’attenzione verso i più fragili e il senso di responsabilità verso gli altri.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Meloni ricorda Papa Francesco: “Ha segnato il nostro tempo, il suo messaggio resta attuale” Notizie correlate Un anno senza Papa Francesco, a Levate incontro sulle grandi domande del nostro tempoAppuntamento sabato 11 aprile alla sala civica: interverrà il professor Giuseppe Trapani, giornalista per il Riformista e scrittore A dieci giorni... Leggi anche: Luciano Ilari, morto il "papà" del simbolo dei facchini: "Il suo capolavoro sul nostro petto e nel nostro cuore" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Da Repubblica a Report. La storia di papà Meloni (che abbandonò le figlie) usata come una clava; Meloni sull’attacco al Papa: Non so quanti leader hanno parlato come me su Trump; Blog | Solidarietà al Papa: Meloni condanni le azioni di Trump, non solo le bestemmie; Meloni: inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa. Papa Francesco, Meloni: ha segnato profondamente il nostro tempoRoma, 21 apr. (askanews) – Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del ... msn.com Un anno senza Papa FrancescoEra la mattina del 21 aprile 2025 quando il mondo si svegliò con una notizia improvvisa e dolorosa: il Papa venuto quasi dalla fine del mondo si era spento alle 7.35 ... laquilablog.it Oggi è passato un anno esatto dalla morte di quest’uomo qui: Jorge Mario Bergoglio da Buenos Aires, Argentina. Per tutti, semplicemente, Papa Francesco. Il Papa di tutti, l’unico che abbiamo imparato ad amare anche noi laici, agnostici, atei, non credenti, pe - facebook.com facebook Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente. Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare x.com