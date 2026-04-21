Meloni ricorda Papa Francesco | Ha segnato il nostro tempo il suo messaggio resta attuale

Da laprimapagina.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno dalla morte di Papa Francesco, il presidente del Consiglio ha espresso il suo pensiero ricordando il ruolo svolto dal pontefice e il suo messaggio, che considera ancora attuale. Meloni ha dedicato alcune parole alla figura di Francesco, sottolineando il suo impatto e la sua influenza nel corso del tempo. Il messaggio è stato condiviso pubblicamente come gesto di commemorazione e rispetto.

Ad un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio alla figura del Pontefice con un messaggio carico di riconoscenza e memoria. “Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente”, ha dichiarato il premier, sottolineando quanto l’eredità spirituale e morale del Santo Padre continui a influenzare il dibattito pubblico e la coscienza collettiva. Nel suo intervento, Meloni ha evidenziato alcuni dei tratti distintivi del magistero di Bergoglio: il costante richiamo alla pace, l’attenzione verso i più fragili e il senso di responsabilità verso gli altri.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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