Un anno senza Papa Francesco Andrea Riccardi | Ha cambiato il mondo ma nella Chiesa c’è chi l'ha ostacolato

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il fondatore della Comunità di Sant'Egidio ha commentato il suo impatto sulla Chiesa e sul mondo. Riccardi ha riconosciuto le trasformazioni introdotte durante il pontificato, sottolineando anche le resistenze interne che hanno rallentato alcune riforme. Ha poi confrontato le scelte e le linee guida del papa precedente con quelle del suo successore, evidenziando i principali elementi di continuità e discontinuità.

Un anno dopo la morte di Papa Francesco il professor Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, traccia un bilancio del suo pontificato e descrive le continuità e le discontinuità con il suo successore, Leone XIV.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Un anno senza papa Francesco: un rompighiaccio che ha fatto uscire Gesù dalla ChiesaIl più bel fiore sulla tomba di Francesco a un anno dalla sua morte lo ha portato papa Leone esclamando nella basilica vaticana che Gesù è il Re... Eugenio Mastrandrea: “Giriamo Don Matteo 9 mesi l’anno, è come fare 10 film. Nino Frassica mi ha cambiato la vita”Eugenio Mastrandrea è il Capitano Martini nella fiction Don Matteo 15, ora in onda, ma di cui si stanno ancora ultimando le riprese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un anno senza Papa Francesco: cosa ci ha lasciato; Dio abita nel mondo a pezzi: un anno senza papa Francesco; Un anno senza Papa Francesco, immagini parole testimonianze su Play2000; Un anno senza papa Francesco, lo speciale dei Periodici San Paolo. Un anno senza Papa Francesco, Andrea Riccardi: Ha cambiato il mondo, ma nella Chiesa c’è chi l’ha ostacolatoUn anno dopo la morte di Papa Francesco il professor Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, traccia un bilancio del suo pontificato e descrive le continuità e le discontinuità con ... fanpage.it Un anno senza Papa FrancescoEra la mattina del 21 aprile 2025 quando il mondo si svegliò con una notizia improvvisa e dolorosa: il Papa venuto quasi dalla fine del mondo si era spento alle 7.35 ... laquilablog.it Un anno fa ci lasciava Papa Francesco, scomparso nel lunedì dell’Angelo del 2025. Nel corso di questa giornata il Pontefice argentino sarà ricordato con messe commemorative in tutto il mondo. Roma gli dedica una giornata-evento con diversi appuntame facebook Leone: "Raccogliamo l’eredità di Francesco, promuoviamo la fratellanza". A un anno dalla scomparsa di papa Bergoglio, il pontefice lo ricorda con un tweet . #ANSA x.com