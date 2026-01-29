Eugenio Mastrandrea | Giriamo Don Matteo 9 mesi l'anno è come fare 10 film Nino Frassica mi ha cambiato la vita

Eugenio Mastrandrea, che interpreta il Capitano Martini in Don Matteo 15, spiega che lavorare sulla fiction equivale a girare dieci film all’anno. Le riprese sono ancora in corso, ma lui dice che questa esperienza lo ha cambiato profondamente, anche grazie a Nino Frassica, con cui ha un rapporto speciale.

Eugenio Mastrandrea è il Capitano Martini nella fiction Don Matteo 15, ora in onda, ma di cui si stanno ancora ultimando le riprese. Romano, formatosi alla Silvio d'Amico, è innamorato della recitazione, potrebbe parlarne per ore, come racconta in questa intervista in cui svela anche un po' di sé.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Maresciallo Cecchini torna a disturbare la vita sentimentale del Capitano Diego Martini.

