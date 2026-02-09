Patrizia De Blanck ha lasciato un’eredità che fa discutere ancora oggi. Dopo la sua scomparsa, si torna a parlare di lei e della figlia Giada, con particolare attenzione a cosa ha ricevuto e perché non porta il cognome del padre. La famiglia e le origini di Giada tornano al centro dell’attenzione, mentre si cerca di capire meglio il passato di questa donna fuori dagli schemi.

Dopo la scomparsa di Patrizia De Blanck, oltre al ricordo del personaggio televisivo e della donna fuori dagli schemi, si è acceso l’interesse su ciò che resta della sua vita privata: il rapporto strettissimo con la figlia Giada, le origini familiari, il cognome che ha sempre portato e, inevitabilmente, la questione dell’ eredità. Domande che tornano spesso quando se ne va una figura così riconoscibile, ma che nel caso della contessa romana aprono una storia molto meno scontata di quanto si possa immaginare. View this post on Instagram Giada De Blanck e il rapporto meraviglioso con la madre: chi era il padre? Perché ha il cognome De Blanck?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Patrizia De Blanck eredità, quanto ha lasciato alla figlia? Perché Giada non ha il cognome del padre? Chi era il papà?

Giada, figlia di Patrizia De Blanck, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie al concorso di Miss Italia.

Addio a Patrizia De Blanck, morta a 85 anni.

