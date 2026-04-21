Oggi si ricorda il primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, morto il 21 aprile 2025 nel Lunedì dell’Angelo. La giornata è stata segnata da iniziative e momenti di riflessione dedicati alla memoria del pontefice, che ha guidato la Chiesa per diversi anni. La data rappresenta un'occasione per ricordare le sue azioni e il suo stile di leadership, che hanno lasciato un’impronta significativa nel mondo cattolico.

(Adnkronos) – Ricorre oggi il primo anniversario della morte di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025 nel Lunedì dell’Angelo. Una figura che ha segnato profondamente la storia recente della Chiesa e del mondo, ricordata in queste ore con celebrazioni e messaggi ufficiali. Papa Leone, in partenza per la Guinea Equatoriale, ha ricordato il predecessore via X: “Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro #PapaFrancesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Raccogliamo la sua eredità proclamando sempre la gioia del Vangelo, annunciando la misericordia di Dio e promuovendo la fratellanza tra tutti gli uomini e le donne”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Un anno fa moriva papa Francesco, Leone XIV: "Raccogliamo l'eredità di Bergoglio promuovendo la fratellanza"Il pontefice ricorda il suo predecessore in un post pubblicato su X nell'anniversario della scomparsa

Leggi anche: Un anno senza Francesco: cosa ci ha lasciato in eredità il Papa argentino

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dio abita nel mondo a pezzi: un anno senza papa Francesco; Un anno senza Papa Francesco, il silenzio sano di Papa Leone XIV e quella finta rivoluzione che fa fare la guerra (vera) a tradizionalisti e progressisti; Papa Francesco, un anno dalla morte di Bergoglio. Celebrazioni a Roma (senza Leone XIV); Da Francesco a Leone XIV, cambiamenti senza scossoni.

Un anno senza Bergoglio, Papa Leone: Raccogliamo la sua eredità, promuoviamo la fratellanza(Adnkronos) – Ricorre oggi il primo anniversario della morte di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025 nel Lunedì dell’Angelo. Una figura che ha segnato profondamente la storia recente della Chie ... notizie.it

Un anno senza Papa Francesco: cosa ha lasciato in eredità e come è cambiata la ChiesaPapa Francesco si spegneva un anno fa, lasciando al mondo cattolico un messaggio di fratellanza e condivisione profondo. Dodici mesi dopo, quali insegnamenti sono rimasti? Prevost come si è posto in q ... ildigitale.it

Come #Francesco, anche se con toni diversi, da un anno #Papa Leone bastona i nuovi tiranni della guerra. Solo che ora la sua voce è più forte perché ha un megafono globale per chiedere pace. Gliel’ha messo in mano #Trump . Che errore, mister President x.com

Tele Dehon. . Testimoniare la pace: è l’appello che Papa Leone XIV ha rivolto alla Chiesa d’Angola. Il Pontefice ha incontrato vescovi e religiosi invitati a non scoraggiarsi dinanzi alle difficoltà. “Continuate a essere Chiesa generosa”, le sue parole. facebook