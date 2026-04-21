Un anno fa moriva Papa Francesco un Pontificato con al centro gli ultimi

Un anno fa, alle 7:35 del 21 aprile 2025, moriva Papa Francesco, all’età di 88 anni. Il suo pontificato, durato circa otto anni, è stato caratterizzato dall’attenzione alle persone più vulnerabili e dai viaggi in tutto il mondo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni in diversi paesi e ha portato alla chiusura di un ciclo importante per la Chiesa cattolica.

Un fulmine nel cielo sereno della mattina di Pasquetta. Un anno fa, alle ore 7:35 del 21 aprile 2025, moriva, all’età di 88 anni, Papa Francesco. La notizia, diffusa pochi minuti prima delle 10 dal Vaticano ha sorpreso il mondo intero. Papa Francesco, infatti, solo poche ore prima, nel giorno di Pasqua, si era affacciato dalla Loggia Centrale di Piazza San Pietro per impartire la benedizione Urbi et Orbi e, subito dopo, era sceso per salutare la folla di fedeli presenti con un giro in papamobile. Un giro diverso rispetto a quello solito, allungato per tutta via della Conciliazione. Quel gesto a sorpresa, come tante sono state le sorprese di Bergoglio nel corso dei suoi 12 anni di Pontificato, era l’addio che il pastore ha dato al suo gregge.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Un anno fa moriva Papa Francesco, un Pontificato con al centro gli ultimi A 77 anni, la sorella di Papa Francesco rompe il silenzio dopo la sua morte: “Lui nascondeva tutto!” Notizie correlate Leggi anche: Un anno senza Francesco, la storia di Don Andrea: “Così ho portato gli ultimi a incontrare il Papa” Papa Francesco, un anno fa Jorge Mario Bergoglio morto il 21 aprile 2025, era Pasquetta. L'anno prima era stato al G7 di FasanoIl giorno prima, a Pasqua, molto ammalato, volle tenere la sua presenza pubblica. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il ricordo di Francesco, Marco Impagliazzo: Un anno fa moriva il papa del popolo.; Un anno fa moriva Papa Francesco, un Pontificato con al centro gli ultimi; Un anno fa moriva papa Francesco: oggi la messa a Santa Maria Maggiore e il messaggio di Leone; Un anno fa moriva Papa Francesco. Gli sciacalli mangiano ancora. Un anno fa la morte di Papa Francesco, oggi la messa a Santa Maria Maggiore e il messaggio di Leone XIVA distanza di un anno, in seguito all'esplosione di ulteriori conflitti, il suo grido di pace è riecheggiato più forte che mai. italpress.com Papa Francesco, oggi 21 aprile un anno dalla morte di Bergoglio: le commemorazioni a Roma e ad AssisiOggi, martedì 21 aprile, ricorre un anno dalla morte di papa Francesco, scomparso nel lunedì dell’Angelo del 2025. Il Pontefice argentino sarà ricordato con messe commemorative in tutto il mondo. Roma ... adnkronos.com ANSA.it. . Un anno dalla morte di papa Francesco. Ecco la sua visita a Santa Maria Maggiore - dove oggi riposa - pochi giorni prima #ANSA - facebook.com facebook "Nell’anniversario della morte di papa Francesco ci uniamo a tutta la Chiesa in preghiera per fare grata memoria per il suo intenso e prezioso ministero di guida della Chiesa cattolica", scrive il Vescovo di Treviso x.com