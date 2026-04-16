Un anno senza Francesco la storia di Don Andrea | Così ho portato gli ultimi a incontrare il Papa

Da un anno, si ricorda la figura di Don Andrea e il suo impegno nel portare gli ultimi a incontrare il Papa. La storia si intreccia con il pontificato di un Papa noto per il suo atteggiamento vicino ai poveri e per aver aperto le porte della Chiesa a tutti, in particolare a coloro che vivono in condizioni di difficoltà. La vicenda mette in luce il rapporto tra il sacerdote e il leader religioso, attraverso azioni concrete e testimonianze di fede.