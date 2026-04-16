Un anno senza Francesco la storia di Don Andrea | Così ho portato gli ultimi a incontrare il Papa
Da un anno, si ricorda la figura di Don Andrea e il suo impegno nel portare gli ultimi a incontrare il Papa. La storia si intreccia con il pontificato di un Papa noto per il suo atteggiamento vicino ai poveri e per aver aperto le porte della Chiesa a tutti, in particolare a coloro che vivono in condizioni di difficoltà. La vicenda mette in luce il rapporto tra il sacerdote e il leader religioso, attraverso azioni concrete e testimonianze di fede.
Un anno senza Francesco. Il Papa degli ultimi, dei poveri, di quel “todos, todos, todos” che ha aperto le porte della Chiesa cattolica, mettendo al centro il volto misericordioso di Dio. Un Pontefice che ha avviato tanti processi, pur non riuscendo a portarli tutti a termine. Molto amato, anche dai non credenti. E al tempo stesso considerato troppo divisivo dai più conservatori. Tra coloro che hanno potuto sperimentare la sua capacità di farsi prossimo alle necessità di chi ha più bisogno c’è don Andrea Conocchia, parroco di frontiera di Torvaianica, sul litorale laziale. Negli ultimi anni di pontificato di Bergoglio ha accompagnato ogni mercoledì alle Udienze generali numerose persone della comunità Lgbt, poveri, sex workers.🔗 Leggi su Tpi.it
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