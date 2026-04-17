Microcredito sociale in Puglia Fischetti | Strumento concreto contro povertà ed esclusione

Un rappresentante della regione ha commentato l’uso del microcredito sociale in Puglia, evidenziando come questa misura sia stata adottata per fornire sostegno alle persone più vulnerabili. La discussione si concentra sull’efficacia di questo strumento nel favorire l’inclusione e nel contrastare la povertà, con particolare attenzione alle iniziative messe in atto nella regione per aiutare le fasce più deboli della popolazione.

Tarantini Time Quotidiano Il consigliere regionale e capogruppo di Prossima Giuseppe Fischetti interviene sul tema del microcredito sociale in Puglia, sottolineandone il ruolo strategico come strumento di inclusione e sostegno alle fasce più fragili della popolazione. “Il microcredito sociale rappresenta una opportunità efficace per offrire un supporto economico immediato a chi si trova in condizioni di difficoltà, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di povertà e favorire l’inclusione sociale. L’iniziativa, sostenuta attraverso fondi regionali e gestita in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito, mira a facilitare l’accesso al credito per cittadini e famiglie che, pur avendo necessità urgenti, non riescono a ottenere finanziamenti attraverso i canali tradizionali.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Microcredito sociale in Puglia, Fischetti: “Strumento concreto contro povertà ed esclusione” Notizie correlate Infanzia a rischio: 2,4 milioni di minori tra povertà ed esclusione socialeL’equità è la linea di partenza per garantire prospettive di crescita a tutti i bambini e le bambine nel nostro Paese. Sanita’: Aurigemma a Giornate raccolta farmaco a Roma, “gesto concreto contro poverta’”Il presidente Antonello Aurigemma partecipa alle Giornate di raccolta del farmaco a Roma, con screening gratuiti per i cittadini. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Microcredito sociale, dalla Regione 900mila euro per sostenere nuovi progetti; Microcredito sociale in Puglia: pubblicato bando da 900mila euro; Puglia: Parte il Micro-credito sociale, destinato a chi si trova in difficoltà economica. Just tv; Puglia, microcredito sociale: Fischetti Sostegno concreto contro povertà. Microcredito sociale in Puglia: pubblicato bando da 900mila euroIl bando è destinato a cittadini italiani, europei o in possesso di regolare diritto di soggiorno, residenti in Puglia da almeno 12 mesi continuativi al momento della domanda e con un ISEE ordinario ... giornaledipuglia.com Puglia, ecco il bando per finanziare progetti di microcredito socialeE' stato pubblicato dalla Regione Puglia un avviso pubblico destinato al finanziamento di progetti di microcredito sociale. Le domande saranno aperte a partire dalle ore 12 del 21 aprile fino alle ore ... leccesette.it Puglia, microcredito sociale: Fischetti “Sostegno concreto contro povertà” facebook