un 4 luglio col post e le canzoni

Il 4 luglio a Peccioli si terranno due concerti, accompagnati quest'anno da un festival dedicato agli incontri con artisti e musicisti. L’evento si svolge nel contesto di un appuntamento che coinvolge diverse iniziative culturali e musicali, creando un’atmosfera di condivisione e partecipazione. La giornata prevede anche momenti di confronto e attività collaterali, rendendo l’appuntamento un evento di rilievo nella programmazione estiva della zona.

Il Post sarà di nuovo a Peccioli, in Toscana, a luglio, per arricchire e completare il programma delle Canzoni, il festival di musica e non solo creato tre anni fa intorno alla newsletter con lo stesso nome che abbonati e abbonate del Post ricevono ogni sera. Anche quest’anno le attenzioni e i consensi intorno ai concerti protagonisti di quel weekend – quest’anno rispettivamente di Daniele Silvestri e dei James – ci hanno suggerito di creare un programma di incontri anche su tutta la giornata di sabato 4 luglio, che inizierà con la rinomata rassegna stampa I giornali di spiegati bene di Francesco Costa e Luca Sofri, rispettivamente direttore e direttore editoriale del Post.🔗 Leggi su Ilpost.it

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