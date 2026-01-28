A luglio, Peccioli torna a ospitare i concerti del Post. Daniele Silvestri e i James sono pronti a salire sul palco per la nuova edizione del festival, nato dalla newsletter

E quest’anno, Daniele Silvestri venerdì e i James sabato. Sono le prime cose che da tre anni vuole sapere chi arriva su questo articolo, che annuncia le prime notizie sull’evento del Post che è diventato il più seguito dei tanti che facciamo: il festival Le Canzoni a Peccioli a luglio. Il 3 e il 4 luglio, quest’anno. E quindi le diciamo subito, con gran soddisfazione. Il festival è cresciuto molto in sole quattro edizioni, grazie alla partecipazione di tante persone fino dal 2023 e alla collaborazione con la Fondazione Peccioliper e il più ampio festival 11 Lune. Nel 2023 ci eravamo limitati a un esperimento con Glen Hansard che fu subito molto partecipato, con un concerto memorabile per i molti fan di Hansard e per quelli che non lo conoscevano: anche con l’aiuto della spettacolare collocazione dell’Anfiteatro Fonte Mazzola dove si tengono i concerti, tra le colline e la campagna toscana. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tornano i concerti del Post, a luglio, a Peccioli



