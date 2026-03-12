Shame la band post-punk più esplosiva del Regno Unito al Mengo il 17 luglio

Il 17 luglio, al Mengo music fest di Arezzo, si esibirà Shame, band post-punk riconosciuta come una tra le più energiche del Regno Unito. L'evento si terrà al Parco il Prato, dove gli Sham si alterneranno ad altri artisti dal 14 al 18 luglio. La band britannica porterà sul palco il suo sound potente e riconoscibile.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Un altro nome importantissimo – e stavolta anche internazionale – si aggiunge al cast di Mengo music fest, in scena ad Arezzo dal 14 al 18 luglio 2026: gli Sham e, la band post-punk più esplosiva del Regno Unito, arriveranno a Parco il Prato venerdì 17 luglio. Gli Shame si uniscono dunque ai nomi già annunciati: i Subsonica saranno al Prato per la preview del festival sabato 11 luglio, mentre la serata conclusiva di sabato 18 luglio vedrà sul palco i cani, Vintage Violence, Mille, Napoli Segreta djset, Myd Live. La band ingles e arriverà ad Arezzo col tour del suo ultimo disco, Cutthroat. L’album mostra gli Shame nella loro forma più incendiaria: un nuovo album senza compromessi realizzato con il produttore vincitore di Grammy John Congleton alla guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

