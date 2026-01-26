Concerto di 1269 Skiantos gratuito! all' Estragon | omaggio a Freak Antoni e Dandy Bestia

Il concerto degli Skiantos all'Estragon di Bologna rende omaggio a Freak Antoni e Dandy Bestia. Un evento gratuito che ripercorre la storia del rock demenziale, celebrando due figure fondamentali del genere. Un'occasione per rivivere la musica e la memoria di artisti che hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale italiano.

Il ritorno degli Skiantos passa da Bologna, la loro città madre! Un concerto imperdibile, tra storia, provocazione e rock demenziale con l'intento manifesto di ripercorrere, e in questo modo conservare, la memoria di Freak Antoni e Dandy Bestia, e fare festa con il "pubblico di merda" (quello a cui il progetto 1269 Skiantos guarda con riconoscenza per esserci stato sempre e comunque) che da 50 anni rende ogni loro show unico. Appuntamento il 13 febbraio all'Estragon di Bologna.

