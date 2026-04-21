Umbria allarme plasma | mancano i sacchi e pesano i costi sanitari

Durante l’assemblea annuale della 58ª edizione dell’Avis regionale in Umbria, svoltasi domenica 19 aprile, è stato evidenziato un problema legato alla mancanza di sacchi per il plasma e ai conseguenti costi sanitari. La riunione si è tenuta presso il Park Hotel di Ponte San Giovanni, a Perugia, e ha portato alla luce alcune criticità nella gestione delle risorse per la raccolta e il trattamento del sangue nella regione.

Durante l’assemblea annuale della 58ª edizione dell’Avis regionale Umbria, tenutasi domenica 19 aprile presso il Park Hotel di Ponte San Giovanni a Perugia, è emerso un quadro complesso riguardante la gestione del sangue nel territorio. Mentre i dati relativi alle donazioni mostrano una tenuta strutturale, emerge una criticità specifica legata alla produzione di plasma, che mette a rischio l’autosufficienza della sanità locale e impone costi extra per l’acquisto di farmaci derivati. L’incontro ha la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, allarme plasma: mancano i sacchi e pesano i costi sanitari Notizie correlate Umbria, allarme carburante: costi record e scorte a zeroAlcuni distributori in Umbria registrano carenze di carburante a causa dell’impennata dei costi delle materie prime e di complicazioni nella gestione... Leggi anche: Sette italiani su dieci non prendono i mezzi pubblici: siamo penultimi in Europa. L’allarme su traffico, smog e costi sanitari Contenuti utili per approfondire Allarme apicoltori, gli alveari in Umbria stanno morendoGli alveari in Umbria stanno morendo. A lanciare l'allarme durante l'11/o forum degli apicoltori del Mediterraneo, a Foligno, durante Mielinumbria, è l'associazione Naturalmiele. Per due giorni la ... ansa.it Mancava il congelatore. Ruggeri: allarmi ignoratiL’accesso agli atti della capogruppo Cinque Stelle: Inerzia della politica ... msn.com