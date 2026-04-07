In Umbria si registrano criticità nei distributori di carburante, con alcune pompe che segnalano scorte esaurite. I prezzi delle materie prime sono aumentati significativamente, rendendo difficile il rifornimento e la gestione delle scorte di carburante. Questa situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra gli automobilisti e gli operatori del settore. La carenza di carburante si manifesta in diverse località della regione.

Alcuni distributori in Umbria registrano carenze di carburante a causa dell’impennata dei costi delle materie prime e di complicazioni nella gestione delle scorte. La situazione vede coinvolti diversi operatori locali e le compagnie di rifornimento. Giulio Guglielmi, che guida Figisc Confcommercio e rappresenta la maggioranza dei rivenditori regionali, descrive come l’aumento dei prezzi della materia prima stia colpendo duramente il settore. Il quadro è frammentato: mentre alcuni gestori iniziano a restare senza prodotto, altri affrontano difficoltà nei carichi da parte delle società fornitrici. Il fenomeno è aggravato dal comportamento degli automobilisti, che tendono a spostarsi per diversi chilometri pur di individuare il prezzo più basso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, allarme carburante: costi record e scorte a zero

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È morto in Umbria, dopo una lunga malattia, Beppe #Sebaste, poeta, scrittore e filosofo, figura di rilievo nel panorama culturale italo-francese. Nato a Parma nel 1959, si era formato a Bologna con Luciano Anceschi e Umberto Eco, collaborando poi con L’ x.com