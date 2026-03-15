Sette italiani su dieci non prendono i mezzi pubblici | siamo penultimi in Europa L’allarme su traffico smog e costi sanitari

In Italia, quasi il 70% della popolazione preferisce evitare i mezzi pubblici, risultando penultima in Europa in termini di utilizzo. Questa scelta contribuisce a un aumento del traffico nelle città, generando più inquinamento atmosferico e alzando i costi sostenuti dal sistema sanitario nazionale. I dati evidenziano una tendenza che coinvolge diverse aree urbane del paese.

Quasi 7 italiani su 10 non usano i mezzi pubblici. E così, le città esplodono di traffico, facendo aumentare l’inquinamento atmosferico e, di conseguenza, anche i costi indiretti a carico del servizio sanitario nazionale. È quanto emerge dagli ultimi dati rilasciati da Eurostat sul 2024, che vedono l’Italia piazzarsi al penultimo posto in Europa nell’uso dei mezzi di trasporto collettivo (autobus, tram, treni e metropolitana), davanti solo a Cipro. I numeri di Eurostat sul trasporto pubblico. Nel 2024, secondo il servizio di statistica dell’Ue, il 51% delle persone non ha utilizzato i trasporti pubblici: il 10,7% delle persone (16 anni o più) nell’Ue utilizzava il trasporto pubblico ogni giorno, l’11,6% ogni settimana, il 10% ogni mese e il 17,1% meno di una volta al mese. 🔗 Leggi su Open.online

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