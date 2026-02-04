Ultim’ora arriva la decisione su Di Lorenzo | c’è il comunicato del Napoli!

Il Napoli ha annunciato ufficialmente la decisione sul recupero di Giovanni Di Lorenzo. Dopo l’infortunio subito durante la partita contro la Fiorentina, il capitano azzurro si ferma ancora. La società ha diffuso un comunicato, ma non ha ancora dato una data precisa per il rientro in campo. I tifosi restano in attesa di aggiornamenti e sperano in un recupero rapido.

Arriva una novità a sorpresa riguardo il recupero di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli si era infortunato durante il match contro la Fiorentina. Tanta la paura per un possibile stop causato dal crociato, ma alla fine il calciatore e tutto l'ambiente ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Adesso però, di comune accordo col club, si è deciso per l'operazione al piede sinistro del calciatore partenopeo. Napoli, Di Lorenzo si opera al piede sinistro: il comunicato. Giovanni Di Lorenzo, per risolvere una problematica pregressa, ha deciso, di comune accordo col club, per l'operazione al piede sinistro.

