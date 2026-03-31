Il Napoli ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui conferma che Romelu Lukaku non si è presentato all’allenamento presso il centro sportivo di Castel Volturno. Il club ha inoltre dichiarato di riservarsi la possibilità di prendere provvedimenti disciplinari in relazione alla mancata presenza dell’attaccante. La situazione riguarda l’atteggiamento del giocatore nei confronti del club e l’assenza dall’allenamento odierno.

Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale per chiarire la situazione riguardante Romelu Lukaku. Il club azzurro ha confermato che l’attaccante non si è presentato a Castel Volturno oggi e si è riservato la possibilità di adottaare provvedimenti disciplinari. Il comunicato del Napoli su Lukaku. Di seguito il comunicato del Napoli: “SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato” Il Napoli conferma quindi l’intenzione di mettere fuori rosa Lukaku, anche se nessun provvedimento è stato ancora preso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - ULTIM’ORA LUKAKU- Arriva il comunicato ufficiale del Napoli: dura risposta del club!

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