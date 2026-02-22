Infortunati Juventus | contusione al polpaccio per Yildiz Bremer si allena a parte Ultimissime novità verso il Galatasaray

Yildiz ha subito una contusione al polpaccio durante l’allenamento, mentre Bremer si è concentrato su esercizi individuali. La squadra si prepara ormai alla prossima partita contro il Galatasaray, affrontando alcune difficoltà fisiche tra i giocatori chiave. Yildiz ha accusato dolore dopo un contrasto durante la sessione, e il suo rientro non è ancora certo. La condizione di Bremer rimane sotto osservazione, mentre i medici monitorano le sue risposte ai trattamenti.

