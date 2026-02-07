Ultimissime Juve LIVE | oggi è il giorno del rinnovo di Yildiz Novità su Kolo Muani

La Juventus si prepara a vivere una giornata importante. Oggi potrebbe essere il giorno del rinnovo di Yildiz, che da tempo è al centro delle trattative. Nel frattempo, emergono anche novità su Kolo Muani, con i dirigenti bianconeri che continuano a monitorare la situazione. La giornata si annuncia intensa, tra attese e aggiornamenti in tempo reale.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 7 febbraio 2026. Kolo Muani Juve, la pista non tramonta: si pensa al colpo in estate. Decisiva la volontà del calciatore: l’alternativa è un sogno di mercato. Ore 10.25 – Kolo Muani Juve, la pista non tramonta: si pensa al colpo in estate. Decisiva la volontà del calciatore: l’alternativa è un sogno di mercato Rinnovo Yildiz, è il giorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus si prepara alla partita contro il Monaco e negli ultimi aggiornamenti si parla di Kolo Muani, che potrebbe essere inserito nella formazione titolare.

La Juventus lavora senza sosta sul mercato.

