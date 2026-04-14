Ultimissime Inter LIVE | il BordoCam della sfida vinta contro il Como le parole dell’agente di Calhanoglu l’analisi di Open Var

Nella giornata di oggi, le principali notizie riguardano la vittoria del BordoCam nella partita contro il Como, le dichiarazioni dell’agente di Calhanlu e l’analisi di Open Var. La redazione di Inter News 24 riporta aggiornamenti in tempo reale su questi eventi e altre notizie legate alla squadra nerazzurra. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione Ultimissime Inter LIVE.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 14 APRILE. Como Inter, il BordoCam di DAZN: Chivu e il cuore nerazzurro. Il dietro le quinte della vittoria del Sinigaglia. Como Inter, il BordoCam di DAZN svela tutti i retroscena della vittoria dei nerazzurri al Sinigaglia: scudetto più vicino Calhanoglu Inter, l’agente avverte: «Trasferimento al Galatasaray? I fatti sono chiari, questa la situazione».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: il BordoCam della sfida vinta contro il Como, le parole dell’agente di Calhanoglu, l’analisi di Open Var Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: le parole di Chivu, il futuro di Calhanoglu Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Le parole di Chivu dopo il Bodo Glimt. Ecco l’arbitro della sfida al Lecce