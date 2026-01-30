Mateta alla Juve è sfumato definitivamente | l’agente sta per chiudere col Milan Mancano i dettagli

La trattativa per portare Mateta alla Juventus è saltata definitivamente. L’agente del giocatore sta per firmare con il Milan, mancano solo gli ultimi dettagli. La Juventus ha ormai perso la chance di portare l’attaccante in rosa, e il futuro di Mateta si traccia tutto in rossonero.

ma l’affare si farà. Il calciomercato entra nelle sue ore più calde e registra un sorpasso che scuote gli equilibri della Serie A.  Jean-Philippe Mateta, a lungo corteggiato dalla Juventus, è ora a un passo dal vestire la maglia rossonera. A lanciare la notizia definitiva è stato  Gianluca Di Marzio, che ha confermato l’accelerazione decisiva del club di Via Aldo Rossi: « Milan, Mateta ormai a un passo. Agente in arrivo a Milano, le parti provano a chiudere tra stasera e domani ». Il retroscena bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

